Срочно помогите пропустила тему вообще непонимаю номера 51 и 52

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Я конечно помогу, но не решу за тебя задание. Выделяются три разряда прилагательных по значению: качественные, относительные, притяжательные. Качественные прилагательные обозначают качество, свойство предмета: его размер (большой) , форму (круглый) , цвет (синий) , физические характеристики (холодный) , а также склонность предмета к совершению действия (болтливый) . Относительные прилагательные обозначают признак предмета через отношение этого предмета к другому предмету (книжный) , действию (читальный) или другому признаку (вчерашний) . Относительные прилагательные образуются от существительных, глаголов и наречий; наиболее распространенными суффиксами относительных прилагательных являются суффиксы -н- (лес-н-ой) , -ов- (еж-ов-ый) , -ин- (топол-ин-ый) , -ск- (склад-ск-ой) , -л- (бег-л-ый) . Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность предмета лицу или животному и образуются от существительных суффиксами -ин- (мам-ин) , -ов- (отц-ов) , -ий- (лис-ий) . Эти суффиксы стоят в конце основы прилагательного (ср. притяжательное прилагательное отц-ов и относительное прилагательное отц-ов-ск-ий) . Качественные прилагательные отличаются от относительных и притяжательных на всех языковых уровнях: 1) только качественные прилагательные обозначают признак, который может проявляться в большей или меньшей степени; 2) качественные прилагательные могут иметь антонимы (глубокий — мелкий) ; 3) только качественные прилагательные могут быть непроизводны, относительные и притяжательные всегда производны от существительных, прилагательных, глаголов; 4) от качественных прилагательных образуются существительные со значением абстрактного признака (строг-ость) и наречия на -о (строг-о) , а также прилагательные с суффиксом субъективной оценки (син-еньк-ий, зл-ющ-ий) ; 5) только качественные прилагательные имеют полную / краткую форму и степени сравнения; 6) качественные прилагательные сочетаются с наречиями меры и степени (очень большой, но не *очень читальный) . Таким образом, мы видим, что качественные прилагательные грамматически противопоставлены относительным и притяжательным прилагательным, которые, в свою очередь, грамматически очень похожи. Различие относительных и притяжательных прилагательных проявляется только в типе их склонения (см. склонение прилагательных) , что дает основание многим исследователям объединять их в одну группу относительных прилагательных, в которую при последовательном грамматическом выделении частей речи попадают также порядковые числительные и местоименные прилагательные. Тема не сложная. Внимательно прочитай параграф и мой ответ)