СРОЧНО помогите с русским. Вставьте пропущенные буквы и подчеркните грмматическ??ю основу .Определите падеж именной части сказуемого

Русский язык
СРОЧНО помогите с русским. Вставьте пропущенные буквы и подчеркните грмматическ??ю основу .Определите падеж именной части сказуемого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Низкая и узкая , я молод я в тревоге в таксе , о лесах ,раняя давно сбежал с полей ,становится и становилось
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