!!СРОЧНО,РЕШИТЕ УРАВНЕНИЕ!!БОЛЕЕ 30 БАЛЛОВ. (Х²+3)²-11(Х²+3)+28=0
Математика
!!СРОЧНО,РЕШИТЕ УРАВНЕНИЕ!!БОЛЕЕ 30 БАЛЛОВ. (Х²+3)²-11(Х²+3)+28=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^4+6x^2+9-11x^2-33+28=0x^4-5x^2+4=0пусть X^2=yy^2-5y+4=0D=(-5)^2-4*1*4=25-16=9y1=(5-3)/2=1y2=(5+3)/2=4 x1=y1^2=1^2=1x2=y2^2=4^2=16
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