Срочно! решите задачу, на двух полках книг было поровну. с первой полки переставил?? 10 книг на вторую полку. на сколько книг на второй полке стало больше, чем на первой

Математика
Срочно! решите задачу, на двух полках книг было поровну. с первой полки переставил?? 10 книг на вторую полку. на сколько книг на второй полке стало больше, чем на первой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не видно,обнови страницу ♥ Пусть x-Книги на полке1)   [Книг]-Стало на 2 полке.2)   [Книг]-Стало на 1 полке.3) [Книг].Ответ:На [20] книг стало больше на [2] полке чем на первой  [ ] -Писать не нужно.

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