Срочно! решите задачу, на двух полках книг было поровну. с первой полки переставил?? 10 книг на вторую полку. на сколько книг на второй полке стало больше, чем на первой

Математика

Срочно! решите задачу, на двух полках книг было поровну. с первой полки переставил?? 10 книг на вторую полку. на сколько книг на второй полке стало больше, чем на первой

Автор: Гость