Срочно! решите задачу, на двух полках книг было поровну. с первой полки переставил?? 10 книг на вторую полку. на сколько книг на второй полке стало больше, чем на первой
Математика
Срочно! решите задачу, на двух полках книг было поровну. с первой полки переставил?? 10 книг на вторую полку. на сколько книг на второй полке стало больше, чем на первой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не видно,обнови страницу ♥ Пусть x-Книги на полке1) [Книг]-Стало на 2 полке.2) [Книг]-Стало на 1 полке.3) [Книг].Ответ:На [20] книг стало больше на [2] полке чем на первой [ ] -Писать не нужно.
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