Срочно!!!Сочинение на тему мой идеальный сосед по комнате 20-30 предложений,срочно ??омогите пожалуйста
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Срочно!!!Сочинение на тему мой идеальный сосед по комнате 20-30 предложений,срочно ??омогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мои соседи очень добрые я люблю с ними разговравать и делать задания.
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