Срочно!!! сочинение на тему "Новоглдние хлопоты"! жду...

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Срочно!!! сочинение на тему "Новоглдние хлопоты"! жду...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скоро новый год.Мой папа ставит елку.Мама на кухне готовит праздничный ужин.Вот папа поставил елку и зовет меня украшать ее.Сегодня у нас много хлопот.Зато вечером мы все усядемся за стол и будем встречать новый год.Ну что-то типо этого.А вообще фантазируй это же сочинение)) Скоро Новый год.Мы уже ставим ёлку.Моя мама готовить на кухне.После того как мы украшал ёлку,я вышла гулять.На улице таял снег такие красивые были.Я с друзьями играла в снежинки.Сделали снежный замок.Снег начал сильно таят словно хлопушки.я назвала из Новогодние хлопоты.Япришла домой,я сказала маме мама на улице Новогодние Хлопоты.
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