СРОЧНОООО 1506.выполните округление до указанного разряда: до 0,1: 1)42:8,12. 2)05:2,5 3) 15,66:3,6 до 0,01: 1)5,06:4 2)24,61:10 3)6,86:5 до 0,001: 1)6,173:10 2)47,26:100 3)804,1:1000

Математика

СРОЧНОООО 1506.выполните округление до указанного разряда: до 0,1: 1)42:8,12. 2)05:2,5 3) 15,66:3,6 до 0,01: 1)5,06:4 2)24,61:10 3)6,86:5 до 0,001: 1)6,173:10 2)47,26:100 3)804,1:1000

Автор: Гость