СРОЧНОООО 1506.выполните округление до указанного разряда: до 0,1: 1)42:8,12. 2)05:2,5 3) 15,66:3,6 до 0,01: 1)5,06:4 2)24,61:10 3)6,86:5 до 0,001: 1)6,173:10 2)47,26:100 3)804,1:1000
Математика
СРОЧНОООО 1506.выполните округление до указанного разряда: до 0,1: 1)42:8,12. 2)05:2,5 3) 15,66:3,6 до 0,01: 1)5,06:4 2)24,61:10 3)6,86:5 до 0,001: 1)6,173:10 2)47,26:100 3)804,1:1000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До 0.1<br />1)5,2<br />2)0,2<br />3)4,4<br />до 0.01<br />1)1,27<br />2)2,46<br />3)1,37<br />до 0.001<br />1)0,617<br />2)0,473<br />3)0,804
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Математика