СРОЧНОООО. синтаксический разбор предложения. Волки выполняют возможенную на ни?? природой жестокую, но подчас и полезную роль.

Русский язык
СРОЧНОООО. синтаксический разбор предложения. Волки выполняют возможенную на ни?? природой жестокую, но подчас и полезную роль.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ, НЕВОСКЛИЦАТЕЛЬНОЕ,РАСПРОСТРАНЕННОЕ,ДВУСОСТАВНОЕ, ПРОСТОЕ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА- ВОЛКИ(ПОДЛЕЖАЩЕЕ) ВЫПОЛНЯЮТ(СКАЗУЕМОЕ)
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