Стиральная машина стоит 9384 рубля включает доставку на дом стоимость доставки сос??авляет 2% стоимости машины Определите цену машины и стоимость доставки
Математика
Стиральная машина стоит 9384 рубля включает доставку на дом стоимость доставки сос??авляет 2% стоимости машины Определите цену машины и стоимость доставки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Находим части 9384 : 1,02=9200 руб - стоимость машины - ОТВЕТ 9200 * 0,02 = 184 руб - стоимость доставки - ОТВЕТ
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