Сторона трикутника 14см,11 i 9см його периметр. Р тр=????

Математика
Сторона трикутника 14см,11 i 9см його периметр. Р тр=????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. в равностороннем треугольнике все стороны равны, то каждая из них будет равна 24 см:3=8 см. Если периметр равнобедренного треугольника равен 36 см, то сумма его боковых сторон равна 36см-8см=28см, а т.к. они равны, то каждая из них равна по 28см:2=14 см. Ответ Каждая сторона равнобедренного треугольника равна 14 см.
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