Сумма 2 чисел равна 275. Одно из них оканчивается нулем.Если 0 зачеркнуть,то получиться второе число
Математика
Сумма 2 чисел равна 275. Одно из них оканчивается нулем.Если 0 зачеркнуть,то получиться второе число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+250=275. Если зачеркнуть 0 в числе 250, то получится 25.
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