Сумма длин гипотенузы и катета прямоугольного треугольника равна 9 см, а их разность равна 4 см. Найдите другой катет.
Математика
Сумма длин гипотенузы и катета прямоугольного треугольника равна 9 см, а их разность равна 4 см. Найдите другой катет.
Ответ(ы):
Гость:
Если их разность 4, значит гипотенуза равна 5, по теореме пифагора находим другой катет. Корень из (5^2-4^2)=3. Ответ 3
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