Сумма двух чисел равна536,причём одно число на 334 больше другого.Найди эти числа
Математика
Сумма двух чисел равна536,причём одно число на 334 больше другого.Найди эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Х+х+334=536; 2х=536-334; Х=202:2; Х=101 первое число; 2)101+334=435 второе число
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