Сумма первых n членов арифметической прогресии равна сумме первых m членов той же ??рогресии. определите сумму первых n+m членов той же прогресии

Математика
Сумма первых n членов арифметической прогресии равна сумме первых m членов той же ??рогресии. определите сумму первых n+m членов той же прогресии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть убывающая арифм. прогрессия есть  3d² - 2d - 5 = 0 d = -1 или d = 5/3 Т.к. прогрессия убывающая, то d = -1  ⇒  Ответ: -6.
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