Сумма первых n членов арифметической прогресии равна сумме первых m членов той же ??рогресии. определите сумму первых n+m членов той же прогресии
Математика
Сумма первых n членов арифметической прогресии равна сумме первых m членов той же ??рогресии. определите сумму первых n+m членов той же прогресии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть убывающая арифм. прогрессия есть 3d² - 2d - 5 = 0 d = -1 или d = 5/3 Т.к. прогрессия убывающая, то d = -1 ⇒ Ответ: -6.
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