Сын младше мамы на 26 лет. отношение 3 : 16 это отношение возрастов сына и мамы. сколько лет сыну

Математика
Сын младше мамы на 26 лет. отношение 3 : 16 это отношение возрастов сына и мамы. сколько лет сыну
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х- возраст сына, тогда (х+26) возраст мамы, так как по условию задачи нам известно отношение возрастов сына и мамы 3:16, составим уравнение (пропорцию): х : х+26= 3 : 1616х= 3(х+26)16х-3х = 7813х=78х= 78/13х= 6ответ сыну 3 года

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