Сыну столько месяцев сколько лет отцу сумма из возрастов 39 лет сколько лет сыну
Математика
Сыну столько месяцев сколько лет отцу сумма из возрастов 39 лет сколько лет сыну
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Гость:
Вооот можно было просто поиискать
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