Технология, в широком смысле слова, это Выберите один ответ: наука о технике со??окупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности, а также научное описание способов технического произ...

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Технология, в широком смысле слова, это Выберите один ответ: наука о технике со??окупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности, а также научное описание способов технического производства комплекс организационных мер, операций и приемов, направленных на изготовление, обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами, и обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества в целом
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