Территория школы имеет прямоугольную форму.Она огороженная забором одна сторона равна 64м.,а другая на19м.короче.
Математика
Территория школы имеет прямоугольную форму.Она огороженная забором одна сторона равна 64м.,а другая на19м.короче.
Ответ(ы):
Гость:
64-19=45(м)другая сторона
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