Территория школы имеет прямоугольную форму.Она огороженная забором одна сторона равна 64м.,а другая на19м.короче.

Математика
Территория школы имеет прямоугольную форму.Она огороженная забором одна сторона равна 64м.,а другая на19м.короче.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
64-19=45(м)другая сторона
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить такие уравнения
Ответить
Математика
Производительность труда токаря 52 детали в час.сколько деталей изготовит токарь ??а восьми часовой рабочий день? ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ! !!
Ответить
Русский язык
У слова ( опять ) есть корень если есть то какой
Ответить
Русский язык
Фонетический разбор слова ЗИМУЕТ ?
Ответить
Английский язык
Запиши, что можно делать только летом,только зимой,в любое время года
Ответить