Тканина що вистилає травний канал

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Гальний план гістологічної будови травного каналуУ гістологічному плані різні відділи травного тракту, не дивлячись на особливості своєї будови, мають загальні морфологічні закономірності. Стінка порожнистих органів травної системи складається з чотирьох оболонок: слизової (внутрішньої), підслизової, м'язової і зовнішньої - адвентиційної або ж серозної (у різних відділах, по-різному).Слизова оболонка одержала свою назву, оскільки її поверхня зволожена слизом, що виробляється епітеліальними клітинами, які вистилають внутрішню поверхню органів травної системи. Слизова оболонка взагалі характерна для незамкнутих порожнин і має місце в інших органах і системах. Слиз зволожує поверхню порожнин і, зокрема, в травній системі сприяє просуванню харчового комка або продуктів переварення, а також захищає стінку органів травної системи від механічної і хімічної дії, зокрема від самопереварювання.Слизова оболонка складається з трьох шарів: епітеліального, розташованого на базальній мембрані, власної пластинки, що складається з рихлої сполучної тканини, і м'язової пластинки, представленої гладенькою м'язовою тканиною. Для епітеліального шару характерним є те, що в різних відділах травного тракту він може бути багатошаровим (у передньому і задньому) або одношаровим стовпчастим (у середньому відділі). У власній пластинці слизової оболонки в різних відділах травного тракту локалізуються залози, скупчення лімфоїдних елементів у вигляді мигдаликів, лімфоїдних вузликів (фолікулів), пейерових бляшок або дифузної лімфоїдної тканини. М'язова пластинка слизової оболонки утворена гладенькою м'язовою тканиною, клітини якої розташовуються циркулярно і подовжньо, утворюючи 2-3 шари. М'язова пластинка відсутня в органах, що обмежують ротову порожнину, і у деяких видів тварин в початковому відділі стравоходу.Підслизова основа складається з рихлої волокнистої сполучної тканини. Вона забезпечує рухливість, зсув слизової оболонки щодо за нижче лежачих оболонок і бере участь в утворенні складок. У різних відділах в ній локалізуються кінцеві відділи залоз.М'язова оболонка забезпечує просування харчових мас і химуса, їх перемішування в травному тракті, а також сприяє виведенню не переварених залишків в зовнішнє середовище. Вона складається з двох або трьох (у шлунку) шарів, причому внутрішній шар розташовується циркулярно, а зовнішній - подовжньо.У передньому і задньому відділах травного тракту м'язова оболонка представлена переважно поперечносмугастою м'язовою тканиною, а в середньому - гладенької.Зовнішня оболонка травного тракту в порожнинах тіла покрита мезотелієм і називається серозною оболонкою. Поза порожнинами тіла мезотелій в ній відсутній, і вона називається адвентицією.На всьому протязі стінка травного тракту рясне кровопостачання і в ній багато представлена система лімфовідтікання. Іннервація здійснюється блукаючим і симпатичним нервами. Розгалуження цих нервів утворюють три основні сплетення: підслизове, міжм'язове і підсерозне, що складаються з чутливих, ефекторних і вставних нейронів.