Точка креп­ле­ния троса, удер­жи­ва­ю­ще­го флаг­шток в вер­ти­каль­ном по­ло­же­нии, на­хо­дит­ся на вы­со­те 3,2 м от земли. Длина троса равна 4 м. Най­ди­те рас­сто­я­ние от точки ос­но­ва­ния флаг­што­ка до места креп­ле­ни...

Алгебра
Точка креп­ле­ния троса, удер­жи­ва­ю­ще­го флаг­шток в вер­ти­каль­ном по­ло­же­нии, на­хо­дит­ся на вы­со­те 3,2 м от земли. Длина троса равна 4 м. Най­ди­те рас­сто­я­ние от точки ос­но­ва­ния флаг­што­ка до места креп­ле­ния троса на земле. Ответ дайте в мет­рах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - рас­сто­я­ние в метрах от точки ос­но­ва­ния флаг­што­ка до места креп­ле­ния троса на земле По теореме Пифагора: 3,2^2+x^2=4^2 10,24+x^2=16 x^2=16-10,24 x^2=5,76 x=2,4
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