Точка крепления троса, удерживающего флагшток в вертикальном положении, находится на высоте 3,2 м от земли. Длина троса равна 4 м. Найдите расстояние от точки основания флагштока до места креплени...
Алгебра
Точка крепления троса, удерживающего флагшток в вертикальном положении, находится на высоте 3,2 м от земли. Длина троса равна 4 м. Найдите расстояние от точки основания флагштока до места крепления троса на земле. Ответ дайте в метрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - расстояние в метрах от точки основания флагштока до места крепления троса на земле По теореме Пифагора: 3,2^2+x^2=4^2 10,24+x^2=16 x^2=16-10,24 x^2=5,76 x=2,4
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