Толя выше андрея на 5 см. петя такого же роста, что и толя, но на 3см ниже саши. на ско??ько см саша выши, чем андрей?

Математика
Толя выше андрея на 5 см. петя такого же роста, что и толя, но на 3см ниже саши. на ско??ько см саша выши, чем андрей?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Саша выше чем андрей на 8 см
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