Толя выше андрея на 5 см. петя такого же роста, что и толя, но на 3см ниже саши. на ско??ько см саша выши, чем андрей?

Математика

Толя выше андрея на 5 см. петя такого же роста, что и толя, но на 3см ниже саши. на ско??ько см саша выши, чем андрей?

Автор: Гость