Требования к записи краткого условия к задаче в 3 классе. Обязательно ли записывать в таблицу краткую запись к такой задаче: В 3-х рулонах 21 м обоев. Сколько м обоев в 5 таких рулонах? И где , в каком документе можно прочитать...

Математика

Требования к записи краткого условия к задаче в 3 классе. Обязательно ли записывать в таблицу краткую запись к такой задаче: В 3-х рулонах 21 м обоев. Сколько м обоев в 5 таких рулонах? И где , в каком документе можно прочитать про требования к записи краткого условия?

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