Требования к записи краткого условия к задаче в 3 классе. Обязательно ли записывать в таблицу краткую запись к такой задаче: В 3-х рулонах 21 м обоев. Сколько м обоев в 5 таких рулонах? И где , в каком документе можно прочитать...
Математика
Требования к записи краткого условия к задаче в 3 классе. Обязательно ли записывать в таблицу краткую запись к такой задаче: В 3-х рулонах 21 м обоев. Сколько м обоев в 5 таких рулонах? И где , в каком документе можно прочитать про требования к записи краткого условия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я точно не знаю, но мы записываем так: 3 рулона-21м 5 рулонов-?м
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