Троектория движения молекулы воздуха
Физика
Троектория движения молекулы воздуха
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Гость:
Ломаная линия (в узлах молекулы, с которыми произошло столкновение)
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