Цена товара повысилась с 84р до 109,2р. На сколько процентов повысилась цена товара, Мне надо действие и ответ!

Математика

Цена товара повысилась с 84р до 109,2р. На сколько процентов повысилась цена товара, Мне надо действие и ответ!

Автор: Гость