Цена товара повысилась с 84р до 109,2р. На сколько процентов повысилась цена товара, Мне надо действие и ответ!

Математика
Цена товара повысилась с 84р до 109,2р. На сколько процентов повысилась цена товара, Мне надо действие и ответ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 109,2 - 84 = 25,2 (р) на столько рублей повысилась цена товара 2) 25,2 : 84 *100% = 0,3*100% = 30%   Ответ: цена повысилась на 30%
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