Турист шел 3, 8 часов со скоростью 1, 2 метров секунду, 1 7 2, 24 ч со скоростью 0, 9 метров ??екунду Какова средняя скорость движения туриста на всем пути
Математика
Турист шел 3, 8 часов со скоростью 1, 2 метров секунду, 1 7 2, 24 ч со скоростью 0, 9 метров ??екунду Какова средняя скорость движения туриста на всем пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2м/с=4,32км/ч(умножили на 3600 и разделили на 1000) 0,9м/с=3,24км/ч(умножили на 3600 и разделили на 1000) 3,8*4,32=16,416км 3,24*2,24=7,2576км (16,416+7,2576):(3,8+2,24)=23,6736:6,04≈39,19 км/ч
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