Выполните округление до указанного разряда 1) до 0,1 42:8 12,05:2,5 15,66:3,6 2) до 0,01 5,06:4 24,61:10 6,86:5 3) до 0,001 6,173:10 47,26:100 804,1: 1000
Математика
Выполните округление до указанного разряда 1) до 0,1 42:8 12,05:2,5 15,66:3,6 2) до 0,01 5,06:4 24,61:10 6,86:5 3) до 0,001 6,173:10 47,26:100 804,1: 1000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,06:4=50,64=0,15 24,61=2,46 6,86:5=13,73=1,37
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Степень окисления: Вариант 1 - N²,AICI 3, KCIO 3 Вариант 2- HI,FeI³, SiF 4, Na2SO3 Вариант 3- O 3, H2S, N2H4,H2O2,H4P2O7
Українська мова
Технология
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 1. С помощью поисковой системы Интернета выясни, какая вода в вашем городе, регионе. Там же получи рекомендаци...
Математика