Выполните округление до указанного разряда 1) до 0,1 42:8 12,05:2,5 15,66:3,6 2) до 0,01 5,06:4 24,61:10 6,86:5 3) до 0,001 6,173:10 47,26:100 804,1: 1000

Математика

Выполните округление до указанного разряда 1) до 0,1 42:8 12,05:2,5 15,66:3,6 2) до 0,01 5,06:4 24,61:10 6,86:5 3) до 0,001 6,173:10 47,26:100 804,1: 1000

Автор: Гость