Мотоциклист проехал 160 км со скоростью 80км / ч . за какое расстояние может проехать за тоже время велосипедист еслиего скорость состовляет 1/4 скорости мотоциклиста ?? пожалуйсто прошу помогите

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Так как скорость велосипедиста равна 1/4 скорости мотоцикла, тогда 80/4=20 20км/ч это скорость велосипедиста. Найдём время мотоциклиста: t= S/U=160/80=2 Так как время мотоциклиста = времени велосипедиста, значит мы можем найти расстояние велосипедиста S=U*t =20*2=40км Ответ: 40км-это расстояние велосипедиста!:)