На станции из вагона вышло 18 пассажиров, а в вагон вошло 12. После этого в вагоне стало 45 пассажиров. сколько пассажиров было в вагоне сначала?
Математика
На станции из вагона вышло 18 пассажиров, а в вагон вошло 12. После этого в вагоне стало 45 пассажиров. сколько пассажиров было в вагоне сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45-(18-12)=43 пассажиров было в вагоне сначала
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