На станции из вагона вышло 18 пассажиров, а в вагон вошло 12. После этого в вагоне стало 45 пассажиров. сколько пассажиров было в вагоне сначала?

Математика

На станции из вагона вышло 18 пассажиров, а в вагон вошло 12. После этого в вагоне стало 45 пассажиров. сколько пассажиров было в вагоне сначала?

Автор: Гость