Решите уравнение 0,5(4+x)-0,4(x-3)=2,5
Математика
Решите уравнение 0,5(4+x)-0,4(x-3)=2,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+0,5x-0,4x+1,2=2,5 3,2+0,1x=2,5 0,1x=2,5-3,2 x=-0,7:0.1 x=-7
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