От автостанции одновременно отошли в противоположных направлениях грузовая и ле??ковая автомашины . Когда грузовик прошел 70 км , легковая машина прошла 140 км . Скорость грузовой машины 35 км/ч . Найдите скорость легковой машины.

Математика

От автостанции одновременно отошли в противоположных направлениях грузовая и ле??ковая автомашины . Когда грузовик прошел 70 км , легковая машина прошла 140 км . Скорость грузовой машины 35 км/ч . Найдите скорость легковой машины.

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