От автостанции одновременно отошли в противоположных направлениях грузовая и ле??ковая автомашины . Когда грузовик прошел 70 км , легковая машина прошла 140 км . Скорость грузовой машины 35 км/ч . Найдите скорость легковой машины.

Математика
От автостанции одновременно отошли в противоположных направлениях грузовая и ле??ковая автомашины . Когда грузовик прошел 70 км , легковая машина прошла 140 км . Скорость грузовой машины 35 км/ч . Найдите скорость легковой машины.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140:70=2 — в два раза больше прошла легковая машина 35×2= 70 км/ч скорость легкового автомобиля
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