Сделайте морфологический разбор чистыми

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Сделайте морфологический разбор чистыми
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какими?-чистыми-прилаг.н.ф.-чистый пост. признаки:качественное,полная форма непост:мн.ч.,тв.п. синт. роль-скорее всего,определение
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