Найди среднее арифметическое число 42,5 41,7 42,3
Математика
Найди среднее арифметическое число 42,5 41,7 42,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот: (42,5+41,7+40,9+43,1+42,3)/5=42,1 Складываете все числа и делите полученную сумму на количество чисел (в данном случае на 5).
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