Проспрягайте глаголы создать,пробежать,чтить. Сделайте вывод. Заранее спасибо
Русский язык
Проспрягайте глаголы создать,пробежать,чтить. Сделайте вывод. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Создать 1 л-создам,создадим 2 л-создашь,создадите 3 л-создаст,создадут Вывод-особоспрягаемый глагол пробежать 1 л-бегу,бежим 2 л-бежишь,бежите 3 л-бежит,бегут Вывод-разноспрягаемый глагол чтить 1 л-чту,чтим 2 л-чтишь,чтите 3 л-чтит,чтут(чтят) Вывод-в 3 л мн.ч. существует две возможные формы.Разноспрягаемый
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