Сочинение-рассуждение на тему "Я буду учителем"

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Учитель – это благородная профессия. Безусловно, чтобы стать настоящим учителем требуется особый талант, навыки, способности и, конечно, любовь к детям.Если бы я был учителем, то мои уроки всегда были бы интересными и познавательными. На каждом занятии дети проявляли свои способности в различных конкурсах и викторинах. Мы бы проводили уроки на открытом воздухе, вокруг удивительных пейзажей, прекрасных цветов.Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы меня уважали мои ученики. Для этого я бы помогал им в трудных ситуациях и не задавал много домашнего задания. Главное - научить их труду, уважению кдруг другу.Я бы гуманно относился к своим ученикам, давал шанс исправить плохие оценки и стать отличником.Мне бы очень хотелось бы быть учителем истории, чтобы дети познавали с моих уроков развитие человечества, узнавали много о нашей стране, ее достопримечательностях, культурном наследии. Для творческого развития учеников я бы показывал им увлекательные презентации, из которых они выделяли бы для себя что-то новое.Учитель – это человек, который показывает путь в жизни. Он справедлив, способен понять проблему своих подопечных, поможет им справиться с трудностями. Он не только воспитывает, но и развивает мышление, может стать хорошим другом для каждого, кто стремится к знаниям.