Обведи номер под каждым треугольником с прямым углом. Задание номер 14.

Математика
Обведи номер под каждым треугольником с прямым углом. Задание номер 14.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2,3,5. Прямой угол=90 градусов. Это слишком элементарно, чтобы обьяснить в минимуме 20ти слов
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