Уменьшаемое42 разность12

Математика
Уменьшаемое42 разность12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42-30=12 вычитаемое 30
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