Х-308275 (2) а-50357 (3) б-935028 место букв надо поставить 10000000 и решить как буквы только с цыфрами

Математика

Х-308275 (2) а-50357 (3) б-935028 место букв надо поставить 10000000 и решить как буквы только с цыфрами

Автор: Гость