Х-308275 (2) а-50357 (3) б-935028 место букв надо поставить 10000000 и решить как буквы только с цыфрами
Математика
Х-308275 (2) а-50357 (3) б-935028 место букв надо поставить 10000000 и решить как буквы только с цыфрами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10.000.000-308.275=9.691.725 10.000.000-50.357=9.949.642 10.000.000-935.028=9.064.971
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