Ребятки, всем привет!!! Помогите пожалуйста) вот вопрос: Какую идею стиха хотел дон??сти до нас автор Владимир Николаевич Соколов в стихотворении lt;Как я хочу, чтоб строчки этиgt;Вот оно: Как я хочу, чтоб строчки эти Забыли,...
Литература
Ребятки, всем привет!!! Помогите пожалуйста) вот вопрос: Какую идею стиха хотел дон??сти до нас автор Владимир Николаевич Соколов в стихотворении lt;Как я хочу, чтоб строчки этиgt;Вот оно: Как я хочу, чтоб строчки эти Забыли, что они слова А стали: небо, крыши, ветер, Сырых бульваров дерева! Чтоб из распахнутой страницы, Как из открытого окна, Раздался свет, запели птицы, Дохнула жизни глубина. Я что-то забыла... Ах, да! Всем доброго времени суток!!! Всем спасибо кто ответил на него)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю главная идея произведения - это увидьте красоту жизни здесь и сейчас. наслаждайтесь моментом, не ищите лучшего. Все лучшее уже есть. Нужно только присмотреться.
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