Ребятки, всем привет!!! Помогите пожалуйста) вот вопрос: Какую идею стиха хотел дон??сти до нас автор Владимир Николаевич Соколов в стихотворении lt;Как я хочу, чтоб строчки этиgt;Вот оно: Как я хочу, чтоб строчки эти Забыли,...

Литература

Ребятки, всем привет!!! Помогите пожалуйста) вот вопрос: Какую идею стиха хотел дон??сти до нас автор Владимир Николаевич Соколов в стихотворении lt;Как я хочу, чтоб строчки этиgt;Вот оно: Как я хочу, чтоб строчки эти Забыли, что они слова А стали: небо, крыши, ветер, Сырых бульваров дерева! Чтоб из распахнутой страницы, Как из открытого окна, Раздался свет, запели птицы, Дохнула жизни глубина. Я что-то забыла... Ах, да! Всем доброго времени суток!!! Всем спасибо кто ответил на него)

Автор: Гость