В мае мы с мамой посадили лилию.Она должна была быть белой-белой.Мы долго ждали чуда.Вот и появились пять бутонов.Я всё ходил вокруг них и любовался ими.Через день один бутон лопнул.Лепестки раскрылись,и получился белоснежный к...
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В мае мы с мамой посадили лилию.Она должна была быть белой-белой.Мы долго ждали чуда.Вот и появились пять бутонов.Я всё ходил вокруг них и любовался ими.Через день один бутон лопнул.Лепестки раскрылись,и получился белоснежный колокольчик. Я нагнулся понюхать цветок... ПОРОБОТАЙ С ТЕКСТОМ:а)спиши две первые части текста,над именами существительными напиши сущ..,б)напиши своё окончание текста,обозначь имена существительные сущ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительные: мае,мама,лилию. Я нагнулся понюхать цветок, а в нем окозалась бабочка. (у меня как-то так)
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