Образуйте от данных существительных относительные прилагательные, обозначьте суффикс -ск//-к-, подчеркните согласные перед суффиксами. 1. Солдат, интернат, депутат, агент, президент, институт, сержант, музыкант, швед;Египет, К...
Русский язык
Образуйте от данных существительных относительные прилагательные, обозначьте суффикс -ск//-к-, подчеркните согласные перед суффиксами. 1. Солдат, интернат, депутат, агент, президент, институт, сержант, музыкант, швед;Египет, Канада, Тибет, Мадрид. 2. Зверь, Дикарь, аптекарь, секретарь, царь, богатырь; Сибирь, Тверь. 3. Село, генерал, маршал, ангел; Гжель, Урал, Байкал. 4. Батрак,, рыбак, Сыщик, калмык, пермяк;Замоскворечье, Троица.
Ответ(ы) на вопрос:
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1. Солдат - солдатский, интернат - интернатский, депутат - депутатский, агент - агентский, президент - президентский, институт - институтский, сержант - сержантский, музыкант - музыкантский, швед - шведский, Египед - египедский, Канада - канадский, Тибет - тибетский, Мадрид - мадридский. 2. Зверь - зверский, дикарь - дикарский, аптекарь - аптекарский, секретарь - секретарский, царь - царский, богатырь - богатырский, Сибирь - сибирский, Тверь - тверской. 3. Село - сельский, генерал - генеральский, маршал - маршальский, ангел - ангельский, Гжель - гжельский, Урал - уральский, Байкал - байкальский. 4. Батрак - батракский, рыбак - рыбацкий, сыщик - сыскной, калмык - калмыцкий, пермяк - пермский, Замоскрочье - замосквореченский, Троица - троицкий.
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