Автобус ехал 2 ч со скорстью С км ч 3 ч со скоростью d км ч какое расстояние проехал автобус

Математика

Автобус ехал 2 ч со скорстью С км ч 3 ч со скоростью d км ч какое расстояние проехал автобус

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