Автобус ехал 2 ч со скорстью С км ч 3 ч со скоростью d км ч какое расстояние проехал автобус
Математика
Автобус ехал 2 ч со скорстью С км ч 3 ч со скоростью d км ч какое расстояние проехал автобус
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3•2=6(ч)2)6-2=4(км)
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