Ребята из первой бригады собрали 8кг слив .ребята из второй бригады собрали в 4 раз?? больше слив,чем из первой бригады.сколько всего кг слив собрали обе бригады?
Математика
Ребята из первой бригады собрали 8кг слив .ребята из второй бригады собрали в 4 раз?? больше слив,чем из первой бригады.сколько всего кг слив собрали обе бригады?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*4=32кг 8+32=40 кг ответ: 40 кг слив
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