Ребята из первой бригады собрали 8кг слив .ребята из второй бригады собрали в 4 раз?? больше слив,чем из первой бригады.сколько всего кг слив собрали обе бригады?

Математика

Ребята из первой бригады собрали 8кг слив .ребята из второй бригады собрали в 4 раз?? больше слив,чем из первой бригады.сколько всего кг слив собрали обе бригады?

Автор: Гость