От мотка провода длиной 51 м электрик отрезал третью часть.От оставшегося куска п??овода он отрезал ещё 8 м.Сколько метров провода осталось в мотке.
Математика
От мотка провода длиной 51 м электрик отрезал третью часть.От оставшегося куска п??овода он отрезал ещё 8 м.Сколько метров провода осталось в мотке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).51:3=17 2)17-8=9 ответ 9 метров
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