От мотка провода длиной 51 м электрик отрезал третью часть.От оставшегося куска п??овода он отрезал ещё 8 м.Сколько метров провода осталось в мотке.

Математика

От мотка провода длиной 51 м электрик отрезал третью часть.От оставшегося куска п??овода он отрезал ещё 8 м.Сколько метров провода осталось в мотке.

Автор: Гость