Помогите номер 1457,1458 только чётеные

Математика
Помогите номер 1457,1458 только чётеные
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На верху 1457 задание, а 1458 внизу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сделайте морфологический разбор чистыми
Ответить
Математика
От мотка провода длиной 51 м электрик отрезал третью часть. От оставшегося куска провода он отрезал еще 8 м. Сколько метров провода осталось в мотке?
Ответить
Математика
Ребята из первой бригады собрали 8кг слив .ребята из второй бригады собрали в 4 раз?? больше слив,чем из первой бригады.сколько всего кг слив собра...
Ответить
Математика
Найди среднее арифметическое число 42,5 41,7 42,3
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести!!! Заранее спасибки!!!)))
Ответить