Выпиши глаголы. укажи их время. время какого глагола ты не можешь определить? хоро??ий ветерок подул.ровный. в такой ветер только змея пускать. высоко летает бумажный змей. туго нитку натягивает. весело мочальный хвост развевае...

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Выпиши глаголы. укажи их время. время какого глагола ты не можешь определить? хоро??ий ветерок подул.ровный. в такой ветер только змея пускать. высоко летает бумажный змей. туго нитку натягивает. весело мочальный хвост развевает....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подул-прошедшее пускать-неопределенная форма,нет времени летает-наст. натягивает-наст развевает-наст.
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