Выпиши глаголы. укажи их время. время какого глагола ты не можешь определить? хоро??ий ветерок подул.ровный. в такой ветер только змея пускать. высоко летает бумажный змей. туго нитку натягивает. весело мочальный хвост развевае...

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Выпиши глаголы. укажи их время. время какого глагола ты не можешь определить? хоро??ий ветерок подул.ровный. в такой ветер только змея пускать. высоко летает бумажный змей. туго нитку натягивает. весело мочальный хвост развевает....

Автор: Гость