Рассказ про любимую игрушку

Гость: Гость:

Я люблю свою игрушку. её зовут Бараха. Он представляет из себя игрушку-подушку, Бараха, очень мягкий и пушистый барашек. мне его подарили родители и он лежит всегла у меня на кровати. я с ним засыпаю. это очень мягкая и удобная подушка и интересная игрушка.