Рассказ про любимую игрушку
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Рассказ про любимую игрушку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю свою игрушку. её зовут Бараха. Он представляет из себя игрушку-подушку, Бараха, очень мягкий и пушистый барашек. мне его подарили родители и он лежит всегла у меня на кровати. я с ним засыпаю. это очень мягкая и удобная подушка и интересная игрушка.
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