Площадь одной двенадцатой части квадрата 3 квадратных сантиметров Найдите площадь всего квадратов

Математика
Площадь одной двенадцатой части квадрата 3 квадратных сантиметров Найдите площадь всего квадратов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь  12*3=36 как то так наверное
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