Какое окончание у слова шути
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Какое окончание у слова шути
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Гость:
Шути (корень - шут, окончание - и, основа - шут)
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