Туристов разместили в 16 двухместных и трехместных номерах.Сколько они заняли дву??местных и сколько трёхместных номеров,если всего было 42 туриста?

Математика
Туристов разместили в 16 двухместных и трехместных номерах.Сколько они заняли дву??местных и сколько трёхместных номеров,если всего было 42 туриста?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х+у = 16  2х+3у = 42  тут надо решить систему, получаем  х=6, у= 10  6 двухместных и 10 трех
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