Туристов разместили в 16 двухместных и трехместных номерах.Сколько они заняли дву??местных и сколько трёхместных номеров,если всего было 42 туриста?

Математика

Туристов разместили в 16 двухместных и трехместных номерах.Сколько они заняли дву??местных и сколько трёхместных номеров,если всего было 42 туриста?

Автор: Гость