Туристов разместили в 16 двухместных и трехместных номерах.Сколько они заняли дву??местных и сколько трёхместных номеров,если всего было 42 туриста?
Математика
Туристов разместили в 16 двухместных и трехместных номерах.Сколько они заняли дву??местных и сколько трёхместных номеров,если всего было 42 туриста?
Ответ(ы):
Гость:
Х+у = 16 2х+3у = 42 тут надо решить систему, получаем х=6, у= 10 6 двухместных и 10 трех
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