Уголь вывозили на 4 машинах. Каждая из них сделала по 9 рейсов, перевозя каждый раз ??о 2400 т. угля. Сколько всего тонн угля вывезли?

Математика

Уголь вывозили на 4 машинах. Каждая из них сделала по 9 рейсов, перевозя каждый раз ??о 2400 т. угля. Сколько всего тонн угля вывезли?

Автор: Гость