Уголь вывозили на 4 машинах. Каждая из них сделала по 9 рейсов, перевозя каждый раз ??о 2400 т. угля. Сколько всего тонн угля вывезли?
Математика
Уголь вывозили на 4 машинах. Каждая из них сделала по 9 рейсов, перевозя каждый раз ??о 2400 т. угля. Сколько всего тонн угля вывезли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9•4•2400=86400(тонн угля)- перевезли 4 машины за 9 рейсов
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